Пенсионерку избили и ограбили на Смоленском кладбище в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка обратилась в полицию после посещения Смоленского кладбища. На 57-летнюю женщину напали среди белого дня. Злоумышленник избил ее, отобрал сумку с личными вещами и скрылся. Об этом пишет «Мойка 78».

- В сумке были 200 рублей, мобильный телефон, две банковские карты, очки и ключи. Сумма ущерба составила четыре тысячи 300 рублей, - сообщает издание.

Пострадавшая пенсионерка обратилась в травматологический пункт Василеостровского района Петербурга. Врачи диагностировали у нее перелом ключицы и различные ушибы.

Полицейским она объяснила, что нападавшему на вид 35-40 лет, он носит бороду. Преступник был одет в черный спортивный костюм и кепку. Возбуждено уголовное дело. Поиски злоумышленника продолжаются.