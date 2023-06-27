Поезд из Петербурга в Евпаторию задержали из-за повреждения железнодорожных путей. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Поезд из Петербурга в Евпаторию задержали из-за повреждения пути на перегоне Владиславовка-Петрово в Кировском районе Крыма. Об этом сообщили в пресс-службе «Гранд сервис экспресс» утром во вторник, 27 июня.

- В настоящее время работает оперштаб и оценивает ситуацию. Время задержки уточняется. Вместе с коллегами делаем все возможное для минимизации неудобств пассажиров, - говорится в сообщении.

Помимо этого поезда задержаны также вагоны, которые направлялись из Москвы в Симферополь. Возможно, с неудобствами столкнуться пассажиры поездов «Таврия». По предварительной информации, из-за происшествия никто не пострадал.

Пассажирам пока не сообщили о точном времени задержки. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.