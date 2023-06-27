Уголовное дело возбудили после смерти 7-летнего велосипедиста из-за штыря на дороге в Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Кингисеппском районе Ленобласти возбудили уголовное дело из-за смерти семилетнего велосипедиста. Мальчик наткнулся на штырь, торчащий из дороги. Арматура вонзилась в ребро, и школьник погиб от строй кровопотери. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Ленобласти.

- На обочине разместили в горизонтальном положении бетонную опору линии электропередач, на которой имелся незакрепленный громоотвод в виде выступающего арматурного прута в подвижном состоянии, - говорится в сообщении ведомства.

Возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности. Следователи выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование продолжается.

Напомним, накануне в реке в Ленобласти утонул 14-летний мальчик. Он пришел к водоему с подругой, далеко заплыл и не смог выбраться. Тело школьника нашли в километре от места происшествия.