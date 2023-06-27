Желтый уровень опасности объявили в Петербурге из-за ливней и града. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге ожидается ухудшение погодных условий. В городе объявили желтый уровень опасности. Об этом сообщает пресс-служба Смольного со ссылкой на информацию Росгидрометцентра.

- С 15 часов до 23 часов 27 июня на территории Санкт-Петербурга объявлен желтый уровень опасности из-за ливней и града. Местами ожидается гроза, - говорится в сообщении правительства города.

В ведомстве объяснили, что желтый уровень опасности связан с потенциально опасной погодой. Петербуржцев попросили не пользоваться своими машинами из-за высокого риска ДТП. Пешеходам также рекомендовали быть осторожными.

Ранее синоптик Михаил Леус рассказал о погоде и добавил, что ливни ожидаются во второй половине. При этом в городе будет жарко и безветренно.