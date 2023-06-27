Водитель «Соляриса» жестко сбил 9-летнюю девочку на самокате в Луге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Полиция в Ленобласти проводит проверку после дорожно-транспортного происшествия, в котором пострадала девятилетняя девочка на самокате. Авария случилась около семи часов вечера 26 июня в Луге на Комсомольском проспекте. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 37-летний мужчина на «Хендай Солярисе» ехал в сторону проспекта Кирова и сбил 9-летнюю девочку, которая переезжала дорогу. Горел запрещающий сигнал светофора. Рядом со школьницей шел ее отец. Девочка не слезла с самоката, - говорится в сообщении регионального ведомства.

В результате ДТП школьницу госпитализировали в тяжелом состоянии. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку и выясняют все обстоятельства случившегося. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.