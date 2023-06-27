Сотрудница аэропорта Пулково в Петербурге украла у пассажирки сумку с 85 тысячами рублей

Сотрудница Пулково украла у пассажирки сумку с деньгами. Фото: Олег ЗОЛОТО

47-летняя жительница Республики Башкортостан ожидала рейс в петербургском аэропорте Пулково, чтобы улететь из Северной столицы в Уфу. В какой-то момент ей нужно было отлучиться. Женщина оставила на скамейке сумку, в которой лежало 85 тысяч рублей. А когда вернулась, на месте ее не обнаружила. К этому моменту ее уже забрала себе работница аэропорта. Об этом сообщает управление на транспорте МВД России по СЗФО.

Оказалось, что сотруднице одного из ресторанов Пулково об оставленной сумке рассказала другая пассажирка. Тогда 26-летняя девушка решила забрать саквояж себе. Работница заглянула внутрь находки уже в подсобке и обнаружила там приличную сумму. Найденные деньги она забрала себе.

Против девушки возбудили уголовное дело о краже. Ее заключили под стражу.

- Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет, - отметили в пресс-службе.