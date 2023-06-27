В МЧС предупредили о ливнях и граде 28 июня в Петербурге

Ливень, грозы и град пройдут в Петербурге 28 июня. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Погода в Северной столице останется дождливой. 28 июня в городе ожидается ухудшение погодных условий. Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 28 июня в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, ливни, град, - говорится в сообщении.

В то же время главный синоптик Петербурга Александр Колесов отметил, что ливни с грозами и градом могут прийти уже сегодня, 27 июня. По его информации, в городе уже замечены первые дожди. Но пока не все так активно, как это было днем ранее.

Напомним, что накануне, 26 июня, на Северную столицу обрушился сильный дождь. Мощные ливни прошли сразу в нескольких районах города. Ливневки не смогли справиться с таким обилием осадков и некоторые улицы затопило. Кроме того, в некоторых местах жители наблюдали град.