Против бывшего преподавателя СПбГУ возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма.
Фото: Олег ЗОЛОТО
Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета подозревают в реабилитации нацизма. Об этом spb.kp.ru сообщил источник. Напомним, ранее доцента Михаила Белоусова уволили из вуза после того, как он иронично высказывался о студенте, погибшем на специальной военной операции.
- Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, - рассказал источник редакции.
Однако подозревать мужчину начали не из-за скандала, по причине которого его уволили. Дело в том, что 22 февраля он выступал на заседании Студенческого совета перед студентами и преподавателями. И начал отрицать факты, установленные Международным военным трибуналом, касающиеся Великой Отечественной войны.
Иными словами, экс-доцент Михаил Белоусов высказал мнение о фальсификации истории.Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в три миллиона рублей или лишение свободы на три года.