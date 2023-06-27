Против бывшего преподавателя СПбГУ возбудили уголовное дело о реабилитации нацизма. Фото: Олег ЗОЛОТО

Преподавателя Санкт-Петербургского государственного университета подозревают в реабилитации нацизма. Об этом spb.kp.ru сообщил источник. Напомним, ранее доцента Михаила Белоусова уволили из вуза после того, как он иронично высказывался о студенте, погибшем на специальной военной операции.

- Возбуждено уголовное дело о реабилитации нацизма, - рассказал источник редакции.

Однако подозревать мужчину начали не из-за скандала, по причине которого его уволили. Дело в том, что 22 февраля он выступал на заседании Студенческого совета перед студентами и преподавателями. И начал отрицать факты, установленные Международным военным трибуналом, касающиеся Великой Отечественной войны.

Иными словами, экс-доцент Михаил Белоусов высказал мнение о фальсификации истории.Теперь ему грозит наказание в виде штрафа в три миллиона рублей или лишение свободы на три года.