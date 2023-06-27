Житель Петербурга похитил сразу два велосипеда за день

Жителя Петербурга поймали с двумя похищенными велосипедами. Фото: ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти

Сразу два велосипеда пропали из домов на улице Черкасова в Петербурге. Владельцы одного из них обратились в полицию 26 июня. Выяснилось, что двухколесный транспорт угнал 33-летний мужчина, который ранее привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство. Об этом сообщает пресс-служба Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

Судя по всему, мужчина хотел обзавестись железным конем, не тратя на него деньги. Зайдя в один из домов на улице Черкасова, он увидел желанный транспорт. Но затем вор наткнулся еще и на горный велосипед, который тоже ему приглянулся. Однако далеко уехать на них он не смог.

- Сотрудники, работая по горячим следам, во дворе соседнего дома обнаружили гражданина, который катил рядом с собой велосипед, похожий на похищенный, при этом на его раме был закреплен еще один - складной. Увидев патрульную машину, он сел на велосипед и попытался скрыться, - рассказали в пресс-службе.

Мужчину доставили в отдел полиции, а похищенное вернули владельцам.