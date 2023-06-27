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НовостиПроисшествия27 июня 2023 11:39

После отравления 19 детей и взрослых во время выпускных в ресторане Петербурга возбудили уголовное дело

У выпускников и их родителей выявили острую кишечную инфекцию
Анастасия НУРАДИЛОВА
После отравления 19 детей и взрослых во время выпускных в ресторане Петербурга возбудили уголовное дело.

После отравления 19 детей и взрослых во время выпускных в ресторане Петербурга возбудили уголовное дело.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

После отравления 19 человек в ресторане Grand Bianco на набережной канала Грибоедова в Петербурге возбудили уголовное дело. Ранее заведение закрыли. Ученики шести школ отмечали там выпускной, но праздник закончился госпитализацией. У многих из детей, родителей и учителей появились симптомы острой кишечной инфекции.

- Возбуждено уголовное дело по статье о нарушении санитарных норм, которое повлекло массовое отравление людей, - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Петербурга.

Напомним, Роспотребнадзор закрыл ресторан, где были найдены нарушения. Выяснилось, что для приготовления блюд использовались просроченные и некачественные продукты. Более 200 килограммов еды утилизировали.

Известно, что кишечная инфекция найдена не только у детей и взрослых, которые отдыхали в ресторане, но и у одного официанта.