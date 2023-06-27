Ливни и град обрушатся на Петербург к вечеру 27 июня

В Петербурге вечером 27 июня пройдут ливни и град. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Ухудшение погодных условий ожидается в Петербурге к вечеру 27 июня. Уже с 15-18 часов в городе местами пройдут грозы, ливни и град. Об этом сообщает ГУ МЧС по Петербургу со ссылкой на данные ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 27 июня с 15-18 часов в Санкт-Петербурге местами ожидаются грозы, ливни, град, - говорится в сообщении.

Однако, несмотря на дождливую погоду, в городе сохранится достаточно высокая температура. Столбик термометра во вторник может подняться до +27 градусов. Об этом рассказал главный синоптик Северной столицы Александр Колесов.

- С обеда начнется развитие облаков, и во второй половине дня все летние атмосферные явления снова начнутся. Ливни с грозами и снова град очень даже вероятны, - добавил синоптик.

Напомним, что ухудшение погодных условий передали и на 28 июня. В Петербурге в этот день также ожидаются ливни, грозы и град.