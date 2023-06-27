Прокуратура проводит проверку из-за найденной человеческой головы в лесу Ленобласти. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Прокуратура Ленобласти будет контролировать проверку после найденной в лесу человеческой головы и других останков. Напомним, вечером 26 июня мужчина прогуливался с собакой в Сертолово и увидел пакет с частями тела неизвестного человека.

- Вечером 26 июня координацию деятельности правоохранительных органов на месте происшествия осуществлял Всеволожский городской прокурор Дмитрий Смирнов, - рассказали в надзорном ведомстве.

Напомним, житель Сертолово увидел пакет, который загорелся. Очевидец испугался, что пламя перекинется на деревья, и принялся тушить огонь. В это время прямо ему под ноги выкатилась человеческая голова.

На месте происшествия следователи обнаружили два пакета с останками и полотенце. Все это они изъяли для экспертизы.