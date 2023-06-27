Суды Петербурга вернули «неправильные» протоколы о пропаганде ЛГБТ против сервисов Оkko и «Ростелеком»

Районные суды Петербурга вернули протоколы о делах «Ростелеком» и Okko за ЛГБТ-пропаганду. Фото: Олег ЗОЛОТО

Недавно стало известно о возбуждении административных дел против ООО «ОККО» и ПАО «Ростелеком». На площадке онлайн-кинотеатров появились картины на ЛГБТ-тематику. Ленты сопровождались возрастным ограничением в «16+», хотя подобное должно маркироваться знаком «18+». Однако протоколы дел вернули в суды Петербурга, так как в них есть недостатки. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Петербурга.

- Смольнинский и Приморский районные суды вынесли определения о возврате протоколов составителям в связи с допущенными нарушениями, - говорится в сообщении.

В Приморском суде, который занимается рассмотрением дела по Оkko. заявили, что представленные копии заключения экспертов не заверили должным образом. Также к материалу прикрепили распечатку текстов законов и подзаконным актам, которые к делу не относятся. Кроме того, предоставленный на диске видеоматериал положили в конверт без каких-либо подписей и просто прикололи степлером. Помимо прочего, часть материалов не стали подшивать и нумеровать.

- Указанные недостатки не могут быть устранены судом и не позволяют принять законное и обоснованное решение по делу, - резюмировали в пресс-службе