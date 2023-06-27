Спасатели пришли на помощь запертому в квартире маленькому ребенку в Ленобласти. Фото: t.me/acclenobl

Маленький ребенок заперся в квартире в Приозерске и отказался открывать дверь родителям. На помощь пришлось вызывать спасателей. Все происходило утром 27 июня. Об этом пишет Online47.ru со ссылкой на аварийно-спасательную службу Ленинградской области.

- В экстренные службы поступило сообщение о том, что несовершеннолетний закрылся в квартире и не открывал дверь. Прибывшие специалисты обнаружили, что в помещении открыто окно, - сообщает издание.

Специалисты взяли лестницу и подставили ее к окну. Через него они проникли в квартиру и открыли дверь с той стороны. За происходящим наблюдали сотрудники правоохранительных органов. Ребенка в итоге передали родителям. За время спасательной операции с ним ничего не произошло.

Напомним, ранее стало известно, что в реке Тихвинка в Ленобласти утонул 15-летний мальчик. Его тело нашли в километре от места происшествия.