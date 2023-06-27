После найденной женской головы в лесу СК Ленобласти возбудил уголовное дело

После найденной женской головы в лесу Ленобласти возбудили уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Во Всеволожском районе Ленобласти возбудили уголовное дело из-за найденных останков человека. Мужчина прогуливался с собакой по лесу в Сертолово и увидел горящий пакет. Чтобы пламя не перекинулось на деревья, он начал его тушить. А дальше – увидел тлеющую человеческую голову.

- Возбуждено уголовное дело по статье об убийстве. На месте происшествия работала следственно-оперативная группа под руководством руководителя следственного отдела по городу Всеволожск в составе следователей, следователей-криминалистов, сотрудников полиции и эксперта, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Ленобласти.

Специалисты предположили, что человеческие останки женского пола. Но наверняка выяснить это предстоит во время экспертизы, после которой будет установлена личность погибшей.

Напомним, после ужасающей находки прокуратура в Ленобласти организовала проверку.