Во время пожара в девятиэтажке в Петербурге погиб человек

Во время пожара 27 июня в Петербурге погиб человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Во Фрунзенском районе Петербурга днем 27 июня произошел пожар. Огонь возник в девятиэтажке на улице Турку, 9 к1. Горела четырехкомнатная квартира на пятом этаже. Об этом сообщает пресс-служба МЧС по Петербургу.

- В результате пожара погиб один человек и пострадали два человека. Их госпитализировали в больницу, - уточнили в пресс-службе.

Информация о пожаре в экстренные службы поступила в 16:25. На место выдвинулись три машины и 15 пожарных. Огонь потушили быстро – к 16.43 пожар ликвидировали. За это время успела обгореть обстановка в одной из комнат на площади 10 квадратных метров.

Напомним, что накануне вечером произошел пожар в Московском районе. Огонь возник в двухкомнатной квартире. Примерно через 40 минут после прибытия пламя удалось потушить. В результате происшествия пострадала местная жительница. Ее госпитализировали.