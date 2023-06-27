Полиция Петербурга ищет подрядчика на поставку питания для сотрудников

Петербургская полиция ищет подрядчика на поставку еды для сотрудников. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти объявило о поиске подрядчика для организации питания правоохранителей. Обслуживать придется четыре адреса в Северной столице: Суворовский проспект, 50-52, Захарьевская улица, 19, лит. А и Лиговский проспект, 145/2 лит. А.

- Для участия в отборе участники должны своевременно предоставить квалифицированные заявки. Они принимаются до 15:00 5 июля 2023 года, - говорится в сообщении.

Чтобы получить квалифицированную документацию, представителю организации нужно иметь при себе паспорт РФ, доверенность на право получения документов или копию протокола о назначении на должность (для директора и гендиректора), а также сведения о юрлице.

Получить письменную квалификационную документацию и подать заявку на участие в отборе можно на Захарьевской улице, 6. По вопросам можно обращаться по телефону: 8-911-408-63-54, Токарева Марина Юрьевна.