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НовостиОбщество27 июня 2023 15:11

Полиция Петербурга ищет подрядчика на поставку питания для сотрудников

Подрядчику нужно будет предоставлять еду по четырем адресам
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
Петербургская полиция ищет подрядчика на поставку еды для сотрудников.

Петербургская полиция ищет подрядчика на поставку еды для сотрудников.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти объявило о поиске подрядчика для организации питания правоохранителей. Обслуживать придется четыре адреса в Северной столице: Суворовский проспект, 50-52, Захарьевская улица, 19, лит. А и Лиговский проспект, 145/2 лит. А.

- Для участия в отборе участники должны своевременно предоставить квалифицированные заявки. Они принимаются до 15:00 5 июля 2023 года, - говорится в сообщении.

Чтобы получить квалифицированную документацию, представителю организации нужно иметь при себе паспорт РФ, доверенность на право получения документов или копию протокола о назначении на должность (для директора и гендиректора), а также сведения о юрлице.

Получить письменную квалификационную документацию и подать заявку на участие в отборе можно на Захарьевской улице, 6. По вопросам можно обращаться по телефону: 8-911-408-63-54, Токарева Марина Юрьевна.