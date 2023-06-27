Почти на 2 млн меньше трудовых мигрантов стало приезжать в Петербург

Трудовых мигрантов в Петербурге стало меньше. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Петербург стало меньше приезжать трудовых мигрантов. Если до пандемии в Северную столицу приезжало около 2,5 млн иностранцев в год, то сейчас этот показатель снизился до 700 тысяч. Из них порядка 500 тысяч решились на переезд, чтобы устроиться здесь на работу. Об этом рассказал председатель Комитета по межнациональным отношениям и реализации миграционной политики в Санкт-Петербурге Олег Капитанов в интервью «Петербургскому дневнику».

- Это данные пункта пропуска в Пулково. То есть часть прибывших отправляются в Ленинградскую, Новгородскую, Псковскую области. Не все они остаются у нас, - уточнил Капитанов.

Несмотря на то, что мигрантов стало меньше, количество трудовых патентов выросло. Так, до пандемии их выдавали 236 тысяч, а сейчас уже 270 тысяч. Отсюда следует, что иностранцы стали чаще легализоваться.