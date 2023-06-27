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НовостиОбщество27 июня 2023 16:56

Две тысячи километров новых газопроводов проложат в Ленобласти в 2023 году

Ускоряют газификацию за счет сокращения бюрократии
Элеонора КУРЮМОВА
Две тысячи километров новых газопроводов проложат в Ленобласти в 2023 году.

Две тысячи километров новых газопроводов проложат в Ленобласти в 2023 году.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти ускоряют программу газификации. Среди первостепенных мер – сокращение бюрократических процедур для строительства. В этом году в регионе планируют проложить две тысячи километров газопроводов. Это обязательство на себя взяла компания-поставщик «голубого топлива». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

– Мы изменили региональный порядок догазификации: тарифы по подведению газа внутри участка и по дому снижены и соответствуют среднероссийским, — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Кстати, областная субсидия полностью покроет расходы, если разведение газопровода не превышает 15 метров в границах участка и восемь – внутри дома.

Как правило, стоимость подключения «тепла и уюта» в доме варьируется от 180 до 300 тысяч рублей. По данным регионального комитета, средняя цена составляет около 156 тысяч рублей.