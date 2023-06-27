Две тысячи километров новых газопроводов проложат в Ленобласти в 2023 году.
Фото: Олег ЗОЛОТО
– Мы изменили региональный порядок догазификации: тарифы по подведению газа внутри участка и по дому снижены и соответствуют среднероссийским, — отметил губернатор Александр Дрозденко.
Кстати, областная субсидия полностью покроет расходы, если разведение газопровода не превышает 15 метров в границах участка и восемь – внутри дома.
Как правило, стоимость подключения «тепла и уюта» в доме варьируется от 180 до 300 тысяч рублей. По данным регионального комитета, средняя цена составляет около 156 тысяч рублей.