Две тысячи километров новых газопроводов проложат в Ленобласти в 2023 году. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Ленобласти ускоряют программу газификации. Среди первостепенных мер – сокращение бюрократических процедур для строительства. В этом году в регионе планируют проложить две тысячи километров газопроводов. Это обязательство на себя взяла компания-поставщик «голубого топлива». Об этом сообщили в пресс-службе областного правительства.

– Мы изменили региональный порядок догазификации: тарифы по подведению газа внутри участка и по дому снижены и соответствуют среднероссийским, — отметил губернатор Александр Дрозденко.

Кстати, областная субсидия полностью покроет расходы, если разведение газопровода не превышает 15 метров в границах участка и восемь – внутри дома.

Как правило, стоимость подключения «тепла и уюта» в доме варьируется от 180 до 300 тысяч рублей. По данным регионального комитета, средняя цена составляет около 156 тысяч рублей.