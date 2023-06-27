Памятник бывшему президенту Вьетнама открыли в Петербурге. Фото: vk.com/shuvalovo_ozerki

Памятник первому президенту Республики Вьетнам Хо Ши Мину в Петербурге планировали открыть 30 июня. Но парадное красное полотно со скульптуры революционера сняли на три дня раньше. Фотографии с монументом появились в группе «Шувалово - Озерки | Выборгский район | СПб».

– На одноименной площади и улице теперь появился и памятник, – прокомментировали пост в сообществе пользователи социальной сети ВКонтакте.

Ранее зампредседателя комитета по внешним связям города Вячеслав Калганов сообщил, что небольшая статуя Хо Ши Мина стояла во внутреннем дворике Восточного факультета. Позже петербургская и вьетнамская стороны решили открыть монумент к 100-летию прибытия президента в Петроград 30 июня 1923 года. Его отлили в России на средства вьетнамской общины. Смольный взял на себя благоустройство территории, где памятник установят.