В Петербурге предложили запретить чиновникам создавать платные парковки у школ и больниц. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Члены петербургского «Яблока» предложили запретить чиновникам самостоятельно открывать новые зоны платных парковок. Кроме того, инициатива предусматривает невозможность устанавливать их у школ, больниц и учреждений культуры. Об этом сообщили в пресс-службе партии.

– Убедить чиновников что-то поменять в «парковочных» вопросах крайне трудно. Надо лишить их права произвольно принимать эти решения, все ключевые вопросы должны решаться законом, — прокомментировал глава фракции Борис Вишневский.

По мнению членов партии, подобная мера предотвратит внезапное и внеплановое расширение зон платной стоянки. Кроме того, инициатива позволит учитывать мнение граждан при решении ключевых вопросов в этой сфере.

Кстати, если проект примут, то именно законом будет регулироваться порядок создания платных парковок, а также порядок использования гражданами машино-мест, в том числе на льготной основе.