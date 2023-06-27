Уголовное дело возбудили из-за гибели женщины в пожаре на улице Турку в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Следователи из Петербурга возбудили уголовное дело из-за гибели местной жительницы. Правоохранители обратили внимание на пожар, который произошел 27 июня. Как сообщили сотрудники органов, пламя вспыхнуло в одной из квартир многоэтажного дома на улице Турку. В огне погибла 70-летняя петербурженка, а ее соседку госпитализировали в одну из больниц Северной столицы. Об этом сообщили в пресс-службе Следственного комитета России по Петербургу.

– Сейчас правоохранители осматривают место происшествия вместе с сотрудниками судебной медицины и регионального МЧС, – уточнили в пресс-службе городского ведомства.

В пресс-службе СК также добавили, что сотрудники органов проводят оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить все обстоятельства, причины и условия произошедшего.

Расследование уголовного дела продолжается.