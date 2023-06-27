Петербуржец забил человека до смерти и отправился в колонию на пять лет. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Московский суд Петербурга приговорил местного жителя к пяти годам лишения свободы. Мужчину обвинили в умышленном причинении вреда и смерти по неосторожности. Как оказалось, злоумышленник до смерти забил горожанина. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Северной столицы.

– Осенью, три года назад, осужденный и его соучастник, который сейчас скрывается на территории Азербайджана, сели пьяными за руль БМВ и поехали на встречу с пострадавшим, – уточнили в пресс-службе ведомства.

Как оказалось, потерпевший должен был нарушителям денег. По дороге фигуранты попали в ДТП и пересели в другую машину. Тогда появившийся водитель авто заглушил двигатель с помощью телефона, но фигуранты не сдались. И вновь сменили транспортное средство. Так и добрались на встречу. Приехав, они избили потерпевшего. От полученных травм он скончался.

Кроме того, обвиняемым выдвинули иск на сумму два миллиона рублей.