Жесткое ДТП произошло на 12-й Красноармейской улице в Петербурге. Фото: vk.com/spb_today

Жесткое ДТП произошло на перекрестке Лермонтовского проспекта и 12-й Красноармейской улицы. Там столкнулись две легковушки. Предположительно, белая «Шкода Октавия» и черная «Киа Рио». Видео с места происшествия очевидица прислала в сообщество ВКонтакте «ДТП и ЧП | Петербург».

– Шкода крепкая. Даже стекла не вылетели, – удивленно прокомментировал один из читателей группы в социальной сети.

О пострадавших на момент публикации ничего неизвестно. Но обоим автомобилям хорошенько досталось. Вероятно, черный «кореец» не оценил рискованность своего маневра и протаранил двигающуюся легковушку. Из-за этого у «Киа» смят передний бампер, подобно консервной банке, а некоторые детали и вовсе разлетелись по округе. У белой «Шкоды» дела обстоят несколько лучше: поврежденной оказались только две пассажирские двери и порожки.