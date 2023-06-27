Легковушка влетела в фуру и загорелась на внешнем кольце КАД в Петербурге. Фото: t.me/spb_top_news

Жесткое ДТП произошло между легковым автомобилем и фургоном. Так, автомобиль BMW несся по внешнему кольцу КАД и на высокой скорости влетел под фуру в двух километрах от Колтушского шоссе. Очевидцы опубликовали фото с места происшествия в телеграм-канале «SPB TOP NEWS».

– Автомобили после столкновения в мгновение загорелись, – рассказали авторы поста.

На кадрах с места событий видно, что от легкового автомобиля идет дым. Как уточнили свидетели происшествия, к счастью, огонь удалось быстро потушить. Но восстановлению машина вряд ли подлежит: передний бампер отсутствует практически до лобового стекла. А из фургона высыпалось содержимое кузова. К слову, информации о пострадавших на момент публикации нет.

Ранее spb.kp.ru писала, что туристический автобус загорелся на Днепропетровской улице в Петербурге. Пожар произошел в двигательном отсеке.