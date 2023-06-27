Количество рейсов из Москвы и Петербурга в Калининград увеличится летом. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число рейсов из Москвы и Петербурга в Калининград увеличится в летнее время. Такое решения приняла компания «Аэрофлот» из-за повышенного спроса на время каникул и отпусков. Об этом сообщили в пресс-службе российских авиалиний.

– Мы вводим дополнительные ежедневные рейсы в Калининград из двух столиц, – рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Как отметили сотрудники организации-перевозчика, с 12 июля будет выполняться новый рейс из Шереметьево, с 14 июля – из петербургского Пулково. Кстати, в городе на Неве оператором станет авиакомпания «Россия». Подобная мера увеличит общую ежедневную частоту полетов трех авиакомпаний Группы «Аэрофлот» – сюда также входят воздушные суда «Победы». Она составит до 18 рейсов из Москвы и до десяти – из Северной столицы.

Ранее spb.kp.ru писала, что количество рейсов из Петербурга в Иран увеличится в три раза летом 2023 года.