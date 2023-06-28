Помещения в бизнес-центре Baltis Plaza выставили на торги за 1,16 млрд рублей. Фото: lot-online.ru

Российский аукционный дом (РАД) пустит с молотка 70 процентов нежилых помещений в бизнес-центре Baltis Plaza. Объект расположился на Среднем проспекте Васильевского острова. К слову, общая площадь 39 объектов, выставленных на торги, составила более 17,3 тысячи квадратных метров. Продаются они единым лотом. А начальная стоимость равняется 1,16 миллиарда рублей. Об этом сообщили в пресс-службе РАД.

– Большая часть помещений сдана в краткосрочную аренду. Частью сделки стал земельный участок площадью 5,3 тысячи квадратных метров, оформленный в долевую собственность, – говорится в тексте лота.

Кстати, объекты оформлены по стандартам офисных помещений. В них предусмотрены инженерные коммуникации, система пожарной сигнализации, пожаротушения, дымоудаления, речевого оповещения, центральное кондиционирование и приточно-вытяжная вентиляция.