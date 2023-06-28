Дожди и грозы обрушатся на Петербург 28 июня. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ведущий специалист центра «Фобос» Михаил Леус рассказал о погоде в Петербурге на среду, 28 июня. В этот день в Северной столице ожидается жаркая, но не устойчивая погода. Не обойдется без дождей, ливней и грозы.

- После полудня в небе над регионом начнут образовываться очаги мощных кучево-дождевых облаков, которые по мере своего развития станут причиной локальных дождей и гроз, - написал синоптик в своем телеграм-канале.

В Петербурге будет от 26 до 28 градусов тепла, в Ленинградской области – от 23 до 28. Скорость северо-восточного ветра составит от 3 до 8 метров в секунду, но во время грозы ожидается порывистый ветер. Атмосферное давление опустится ниже нормы.

В четверг синоптики обещают небольшое похолодание, но в целом характер погоды мало изменится.