Тысячи мусульман встретили Курбан-байрам в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге мусульмане совершили праздничный намаз по случаю праздника Курбан-Байрам. Рано утром в городе были перекрыты некоторые дороги, чтобы верующие смогли без препятствий добраться к мечетям. Напомним, этот день отмечают в память о жертвоприношении пророка Ибрахима.

С 3 часов ночи до 6:30 утра в Петербурге перекрывали Московский проспект, Конный переулок, Крестьянский переулок и Кронверкский проспект. Части этих улиц были закрыты для движения.

- Также с 5:00 до 6:30 изменились маршруты пяти автобусов: 28, 50, 70, 71, 262 и двух трамваев: 6, 40, - сообщалось в пресс-службе комитета по транспорту Петербурга.

К Соборной мечети на Кронверкском проспекте в прошлом году на праздничный намаз пришли более 120 тысяч мусульман.