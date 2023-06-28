Волонтеры неделю информировали петербуржцев о маршрутах вместо закрытой станции «Пионерская». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Волонтеры несколько дней работали около станции метро «Пионерская», которая закрылась на ремонт с 24 июня по 22 августа. Добровольцы информировали петербуржцев об альтернативных маршрутах. Об этом сообщили в пресс-службе комитета по транспорту.

- Волонтеры дежурили около станции метро с 22 июля: по будням в две смены, а по выходным – весь день – с утра до вечера, - говорится в сообщении ведомства.

Помимо волонтеров, пассажиров информировали с помощью наружной рекламы, которая находилась в вестибюлях, на эскалаторах и в поездах метро, на остановках и в салонах автобусов, троллейбусов и трамваев.

Напомним, станция метро «Пионерская» откроется в конце августа. Сейчас петербуржцам предложили 29 маршрутов наземного транспорта. Некоторые автобусы ездят до соседних станций метро. Никакого коллапса на остановках по утрам нет.