Семимесячный малыш отравился домашним растением в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ребенок попал в больницу с токсическим отравлением после того, как лизнул домашнее растение. Семимесячный малыш ползал по квартире, и его внимание привлек ядовитый цветок. Мальчика доставили в Детскую больницу №5 имени Филатова из квартиры на Краснопутиловской улице днем 27 июня. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- В стационар кроху привезли с токсическим действием ядовитых веществ, содержащихся в растениях. Врачи оцени состояние ребенка как тяжелое, - рассказал источник.

Позже стало известно, что малыш лизнул ядовитое растение еще утром, около восьми часов. Родители отвлеклись и не заметили, что ребенок подполз к цветку. Сообщается, что семья мальчика – полная и не состоит ни на каких учетах. Сейчас малышу врачи оказывают всю необходимую помощь.