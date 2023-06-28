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НовостиПроисшествия28 июня 2023 7:32

10-летняя девочка отправилась в больницу после ДТП на КАД

Виновницу аварии с начала года уже 10 раз привлекали к ответственности за нарушение ПДД
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В ДТП на КАД пострадала 10-летняя девочка.

В ДТП на КАД пострадала 10-летняя девочка.

Фото: Олег ЗОЛОТО

На 79 километре внутреннего кольца КАД утром 27 июня произошло ДТП, в котором пострадала 10-летняя девочка. В машину, где она сидела, врезалась туристка на «Ситроен С3». Ребенка госпитализировали с травмами средней тяжести. Об этом сообщает ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

- 37-летняя жительница Кемеровской области, управляя автомобилем «Ситроен С3», не соблюдая дистанцию, столкнулась с двигавшимся впереди в попутном направлении автомобилем «Ниссан Х-TRAI» под управлением 43-летней жительницы Красногвардейского района, - говорится в сообщении.

Уточняется, что девочка сидела на заднем пассажирском сидении без детского кресла. А виновница ДТП с начала года уже 10 раз попадала под «административку» за нарушение ПДД.

Полиция организовала проверку. Обстоятельства случившегося продолжают устанавливать.