Подростки устроили массовую драку у ТРЦ «Галерея» в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Сотрудники полиции в Петербурге разбираются в обстоятельствах массовой драки подростков около торгового центра «Галерея». В отдел попали четыре мальчика и одна девочка. Это произошло вечером 27 июня, сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- На место происшествия был направлен наряд. Драку спровоцировал внезапно возникший словесный конфликт, - рассказал источник.

Сотрудники правоохранительных органов задержали 16-летнего первокурсника колледжа, трех 17-летних девятиклассников из Пушкина и 17-летнюю девочку из Рыбацкого. На первых двух подростков составили протокол о мелком хулиганстве.

- Прибывшими на место происшествия сотрудниками полиции установлено, что конфликт произошел на бытовой почве, из-за девушки, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Известно, что никто из детей не обращался за медицинской помощью. Несовершеннолетних передали их родителям.