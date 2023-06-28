«Дом Зингера» в Петербурге полностью арендовал VK

VK получил право аренды всего «Дома Зингера». Фото: Артем КИЛЬКИН

Компания VK получила право аренды всего федерального памятника «Дом Зингера». Об этом сообщили в пресс-службе компании.

- VK приобрела 100% акций ЗАО «Зингер», которое владеет долгосрочными правами аренды в Доме компании «Зингер» в Петербурге. Сделка позволит оптимизировать расходы и защитить экономические интересы компании, - указали в VK.

Официально о сумме сделки в холдинге не сообщали. Однако, по информации «Делового Петербурга», она могла составить 2,3 млрд рублей. В такую сумму оценивается переход от структур Альфа-Банка, который ранее контролировал ЗАО «Зингер», к социальной сети. То, что бенефициар сменился, подтверждают данные ЕГРЮЛ. Там управляющей компанией сейчас значится ООО «Управляющая компания ВК».

Отметим, что «Дом Зингера» признан памятником архитектуры федерального значения. Его площадь составляет примерно 8 тысяч «квадратов».