13-летний мальчик надругался над сверстником в лесу Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Петербурженка обратилась в полицию и сообщила о том, что два года назад над ее сыном надругался сверстник. Это произошло в августе 2022 года в лесополосе за домом по проспекту Передовиков. 13-летний мальчик якобы совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 11-летнего знакомого. Об этом сообщает АН «Оперативное прикрытие».

- Правоохранительные органы Красногвардейского района разбираются с заявлением о сексуальном насилии над ребенком, - рассказал источник.

Материалы направили в местный Следственный комитет. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Напомним, семимесячный малыш в Петербурге отравился домашним растением. Ребенок ползал по квартире и лизнул ядовитый цветок. В тяжелом состоянии мальчика доставили в больницу.