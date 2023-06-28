Депутат ЗакСа Алексей Далматов сложил полномочия из-за «семейных обстоятельств»

Депутат Алексей Далматов покинул Заксобрание Петербурга. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Последние полгода депутат законодательного собрания Петербурга Алексей Далматов не появлялся на заседаниях и даже не оставлял доверенность на голосование своим коллегам. Ходили слухи, что причиной этому послужили личные проблемы. Выступая на заседании 28 июня, парламентарий подтвердил это и попросил лишить его полномочий.

- Этот трудный выбор связан только с семейными обстоятельствами. Мое отсутствие на последних заседаниях было вызвано необходимостью их преодолеть. К сожалению, не все проблемы удалось решить, - пояснил Алексей Далматов с трибуны, добавив, что 70% вопросов избирателей он решил положительно.

Речь парламентария встретили аплодисментами. Затем ЗакС рассмотрел его просьбу и решил лишить полномочий депутата.

Напомним, что Далматов выходец из строительного бизнеса. Свой трудовой путь он начал на стройке военных объектов, где работал прорабом. В прошлом занимал пост первого замглавы Комитета по градостроительству и архитектуре Петербурга. Депутатом ЗакСа стал в 2021 году.