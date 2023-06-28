На КАД Петербурга перед развязкой с Софийской улицей на неделю ограничат движение. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Две полосы движения перекроют на внешнем кольце КАД между развязкой с Софийской улицей и вантовым мостом. Там планируют провести дорожные работы с 30 июня по 7 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

- В связи с производством работ по ликвидации колейности покрытия проезжей части в период с 30 июня по 7 июля будут перекрыты для движения автомобильного транспорта третья и четвертая полосы, - сообщил начальник территориального ситуационного центра ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Илья Пузыревский.

На остальных двух полосах, на первой и второй, ограничат скоростной режим – водителям запретят разгоняться больше 50 километров в час. Работы на дороге будут идти круглосуточно, в две смены. В порядок приведут третью и четвертую полосу. При этом, сроки проведения работ могут изменить из-за погодных условий.