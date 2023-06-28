Мужчина сломал жене челюсть, а она изрезала его ножом в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Ссора супругов закончилась госпитализацией в Петербурге. Конфликт между мужем и женой возник во время застолья в их квартире в Сертолово на Пограничной улице. Мужчина сломал возлюбленной челюсть, а она вонзила ему в грудь нож и убежала к соседу. Об этом пишет «Мойка 78».

- После содеянного она пошла к соседу и все рассказала. Тот вызвал полицию и скорую помощь. Прибывшие на место медики госпитализировали мужчину в тяжелом состоянии. Его поместили в реанимацию, - сообщает издание.

Женщину отвезли в отдел полиции и составили на нее административный протокол. У женщины при этом диагностировали множественные гематомы лица и закрытый перелом нижней челюсти. Известно, что она работает врачом в онкологическом центре.

Расследование ситуации продолжается. Сотрудники правоохранительных органов решают вопрос о возбуждении уголовного дела.