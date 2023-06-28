Порядок оплаты пени по взносам на капремонт упростят с 1 июля в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Сумму пени по взносам за капитальный ремонт с 1 июля будет включена в общую сумму в Едином платежном документе. А величину долга будут рассчитывать на дату, когда сформирована квитанция. О нововведении рассказали в пресс-службе Смольного.

- Включение пени в сумму к оплате является стимулирующей мерой, направленной на сокращение задолженности граждан по взносам на капитальный ремонт. Это позволит горожанам оплатить пени и не копить долги, - говорится в сообщении жилкома.

В ведомстве подчеркнули, что новых начислений вводить не планируется. Изменят лишь механизм формирования суммы, которую должен оплатить собственник квартиры. Напомним, пени начисляют с 31 дня просрочки оплаты по квитанции.

Ранее сообщалось, что в этом году сумма коммунальных платежей не изменится из-за отмены традиционной ежегодной индексации.