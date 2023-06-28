Каннибал из Петербурга получил 19 лет «строгача» за зверское убийство в парке «Сосновка»

В Петербурге осудили каннибала за убийство в парке «Сосновка». Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд поставил точку в громком деле об убийстве в парке «Сосновка» в Петербурге. Все случилось в сентябре 2020 года. Тогда житель Ленобласти хотел почувствовать, какого это лишать жизни человека, и напал с ножом на прохожего. За это и другое убийство мужчина 19 лет проведет в колонии строгого режима. Об этом сообщает пресс-служба объединенных судов Петербурга.

Во время следствия мужчина говорил, что хотел попробовать на вкус человеческое мясо. Поэтому он отрезал кусочек языка своей жертвы, пожарил его в масле и съел.

В 2021 году каннибал снова пошел на убийство. Осенью к нему обратился знакомый с просьбой помочь разобраться со своим неприятелем. Мужчины вместе с еще одним другом поехали на разборки и зарезали оппонента знакомого. Труп они положили в багажник, а гаражный бокс, где все происходило, подожгли.

- По пути с места преступления мужчины попали в ДТП и труп выпал на разделительную полосу автодороги, а фигуранты дела убежали в лес, - добавили в пресс-службе.

Друга каннибала, который просил расквитаться с неприятелем, на 13 лет отправили в колонию строго режима. А водителю авто, из багажника которого выпал труп, назначили штраф в 100 тысяч рублей. Также суд удовлетворил гражданские иски на 11 млн рублей.