Двум подросткам, до смерти забивших молотком сверстницу, продлили арест в Петербурге

Подросткам, забившим школьницу молотком, на месяц продлили арест в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский районный суд Петербурга продлил арест двум подросткам, которые с жестокостью расправились с 13-летней девочкой. Они пробудут под стражей до 2 августа. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

- Подростки сейчас на экспертизе. Против продления меры никто не возражал, - говорится в сообщении.

Напомним, что убийство произошло в конце апреля. Тогда 16-летний блогер вместе с 15-летней подругой пригласил школьницу в лес под предлогом пикника. Там девочку начали снимать на камеру для интервью. В какой-то момент парень подобрался к своей жертве сзади и забил ее молотком. Затем подростки закопали труп в заранее подготовленную яму.

Блогер объяснил свой поступок тем, что хотел «доказать себе свое величие». А вот мотивы девушки до конца не ясны. На допросе у следователя она заявляла о своей невиновности.