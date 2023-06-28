Международный фестиваль цветов пройдет в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Комитет развития туризма Петербурга устроит Международный фестиваль цветов на «Острове фортов». Он пройдет 8-9 июля в музейно-историческом парке. Мероприятие посвятят Дню семьи, любви и верности. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

- Программа торжественно откроется 8 июля в 15:00 большим гала-концертом с участием симфонического оркестра и ведущих исполнителей оперной сцены. Под популярные классические мелодии пройдет конкурс между лучшими флористами России и стран СНГ, - говорится в сообщении ведомства.

Профессиональное жюри выберет победителей в нескольких номинациях: «Лучший букет», «Лучший цветочный костюм», «Лучший цветочный зонт» и «Лучший головной убор». Выставка цветочных работ завершится в десять часов вечера 9 июля.

В экспозиции будут также представлены арт-объекты из цветов, которые изображают знаменитые символы Петербурга. Вход на выставку свободный.