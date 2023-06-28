100-летняя пенсионерка из Петербурга потеряла почти 90 тысяч рублей из-за лже-сантехника

100-летнюю пенсионерку обманул лже-сантехник в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В один из февральских дней в дверь квартиры на улице Ахматовской,15 в Пушкинском районе постучался 20-летний парень. Дверь ему открыла 100-летняя пенсионерка. Молодой человек представился женщине сантехником и убедил, что в ее жилище срочно требуется почистить канализационные трубы. Затем он составил фиктивный договор оказания услуг и попросил заплатить 16 тысяч рублей, хотя никаких работ не проводил. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Петербурга.

Но этого лже-сантехнику показалось мало. Уходя из квартиры, он прихватил с собой банковскую карту пенсионерки.

- Банковской картой он периодически расплачивался за покупки, в итоге потратив более 70 тысяч рублей, - добавили в пресс-службе.

Молодого человека обвинили в мошенничестве и краже с банковской карты. Материалы дела направили на рассмотрение в суд.