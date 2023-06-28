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28 июня 2023 11:41

Молодой парень выстрелил в подругу в квартире в Петербурге

Девушка осталась жива, ее госпитализировали
Ангелина ВАЙГЕЛЬ
В квартире в Петербурге молодой парень выстрелил в девушку.

В квартире в Петербурге молодой парень выстрелил в девушку.

Фото: Артем КИЛЬКИН

В Петербурге днем 28 июня в квартире на проспекте Солидарности произошла страшная трагедия. Молодой парень выстрелил в подругу, а затем в себя. Стрелок погиб на месте. Об этом spb.kp.ru рассказал источник. Что стало причиной конфликта между молодыми людьми, предстоит выяснить правоохранителям.

- Девушка ранена, но жива. Ее забрали медики, - уточнил собеседник издания.

Других подробностей пока не известно. Источник добавил, что пострадавшей и погибшему около 20 лет. Сейчас на месте работают полицейские.

Ранее spb.kp.ru сообщал, что в лесу в Сертолово случайный прохожий нашел горящий пакет, внутри которого оказалась человеческая голова. Специалисты предположили, что человеческие останки женского пола. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Также свою проверку организовала прокуратура.