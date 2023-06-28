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НовостиПроисшествия28 июня 2023 11:44

Мужчина упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге

Сбой в движении поездов произошел на красной ветке метро в Петербурге
Анастасия НУРАДИЛОВА
Мужчина упал на пути на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге.

Мужчина упал на пути на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сбой произошел в петербургском метро на красной ветке. Это случилось около 14:30 часов 28 июня. На пути упал мужчина. О ситуации сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

- Движение на Линии 1 осуществляется с увеличенными интервалами из-за падения пассажира на путь на станции «Площадь Ленина». Пассажир жив, график восстанавливается, - говорится в сообщении.

В городских социальных сетях появилась информация, что инцидент случился из-за мужчины, который целенаправленно спустился на железнодорожные пути и игнорировал требования вернуться на платформу. Другие пассажиры не на шутку испугались.

К счастью, все обошлось. Хулиган не получил никаких травм, но теперь ему вероятно придется объяснить свой поступок сотрудникам правоохранительных органов.