Мужчина упал на рельсы на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге

Мужчина упал на пути на станции метро «Площадь Ленина» в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сбой произошел в петербургском метро на красной ветке. Это случилось около 14:30 часов 28 июня. На пути упал мужчина. О ситуации сообщили в пресс-службе Петербургского метрополитена.

- Движение на Линии 1 осуществляется с увеличенными интервалами из-за падения пассажира на путь на станции «Площадь Ленина». Пассажир жив, график восстанавливается, - говорится в сообщении.

В городских социальных сетях появилась информация, что инцидент случился из-за мужчины, который целенаправленно спустился на железнодорожные пути и игнорировал требования вернуться на платформу. Другие пассажиры не на шутку испугались.

К счастью, все обошлось. Хулиган не получил никаких травм, но теперь ему вероятно придется объяснить свой поступок сотрудникам правоохранительных органов.