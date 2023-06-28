МЧС предупредило о грозе 29 июня в Петербурге. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 29 июня в Санкт-Петербурге местами ожидается гроза, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что во Всеволожске 28 июня прошел сильнейший град. А из-за сильных осадков город затопило. Некоторые дома остались без света. Град видели и в Петербурге на Крестовском острове.

Кроме этого, недавно стало известно, что в Петербурге противопожарный режим продлят до 1 августа. Сейчас постановление находится на антикоррупционной экспертизе и опубликовано на сайте Смольного.