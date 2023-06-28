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НовостиОбщество28 июня 2023 12:11

МЧС предупредило о грозе 29 июня в Петербурге

В городе продолжается череда дождей
Анастасия НУРАДИЛОВА
МЧС предупредило о грозе 29 июня в Петербурге.

МЧС предупредило о грозе 29 июня в Петербурге.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ухудшение погодных условий ожидается в Северной столице. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Петербургу со ссылкой на информацию ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

- 29 июня в Санкт-Петербурге местами ожидается гроза, - говорится в сообщении чрезвычайного ведомства.

Напомним, ранее сообщалось, что во Всеволожске 28 июня прошел сильнейший град. А из-за сильных осадков город затопило. Некоторые дома остались без света. Град видели и в Петербурге на Крестовском острове.

Кроме этого, недавно стало известно, что в Петербурге противопожарный режим продлят до 1 августа. Сейчас постановление находится на антикоррупционной экспертизе и опубликовано на сайте Смольного.