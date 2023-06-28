Голый любитель оружия напугал жителей Петербурга

Голый пенсионер напугал жителей Васильевского острова. Фото: Росгвардия Петербурга

Поздним вечером 27 июня спокойствие жителей дома на улице Беринга на Васильевском острове Петербурга нарушил 65-летний мужчина. Пенсионер вышел на балкон абсолютно голым и стал сильно шуметь. Жильцы пожаловались на него в полицию. Об этом сообщает Росгвардия Петербурга.

На место выехали росгвардейцы и полицейские. Зайдя в квартиру, правоохранители выяснили, что пенсионер увлекается не только нудизмом. В одной из комнат у мужчины оказалась целая коллекция исторического оружия.

- Правоохранители обнаружили пять винтовок Мосина, пистолет-пулемет Томпсона, автомат MP-40, пистолет ТТ, самозарядный карабин Симонова, четыре штык-ножа и патроны различного калибра, - уточнили в ведомстве.

Горожанина доставили в полицию. Оружие изъяли и отправили на экспертизу. По предварительным данным, оно охолощенное.