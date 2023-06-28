После попытки петербуржца убить подругу СК возбудил уголовное дело. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Петербурге мужчина пытался убить 20-летнюю девушку. Это произошло 28 июня в коммунальной квартире на проспекте Солидарности. После происшествия возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

- 28 июня 2023 года мужчина, находясь в коммунальной квартире, расположенной в одном из домов по проспекту Солидарности, в ходе конфликта произвел из принадлежащего ему ружья выстрел в девушку 2003 года рождения, - говорится в сообщении ведомства.

Девушку госпитализировали в больницу, а мужчину позже нашли мертвым. Следователи тем временем осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства случившегося. Расследование уголовного дела продолжается. Мотив преступника тоже предстоит установить специалистам.