Пакет с марихуаной нашли у пассажира самолета в Пулково. Фото: СЗТУ

Перелет на самолете закончился для пассажира уголовным делом по статье о контрабанде наркотических средств. Мужчина приехал в Петербург из Бангкока через Дубай. Об этом сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

- При досмотре багажа авиапассажира таможенники обнаружили пакет с растительным веществом внутри. Экспресс-анализ установил, что это наркотическое средство марихуана. Мужчина пытался пройти через зеленый коридор, - говорится в сообщении ведомства.

Эксперты подтвердили результаты экспресс-анализа. Это оказался каннабис массой 0,83 грамма. Пулковская таможня возбудила уголовное дело. По статье о контрабанде злоумышленнику грозит вплоть до пожизненного лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или же пятигодового дохода.