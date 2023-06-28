ЕР: Проект по обучению правилам оказания медпомощи стартовал в новых регионах

Проект по обучению правилам оказания медпомощи стартовал в новых регионах. Фото: пресс-служба ЕР.

Как сообщает сайт ER.ru, с начала СВО «Единая Россия» организовала отдельное направление гуманитарной миссии в новых регионах - медицинское. За это время на Донбассе, в Херсонской и Запорожской областях местным медикам помогали более 2 тысяч человек. Это врачи российских учреждений здравоохранения, медсестры, студенты-медики. Кроме того, в больницах и госпиталях отработали более 800 медиков-волонтеров и 1200 активистов Молодой Гвардии Единой России и «Волонтерской роты» - их опыт стал основой для необходимых законодательных изменений в сфере здравоохранения

- В апреле 2022 года в Мариуполе шли бои и помощь врачей была нужна как «воздух», - отметил депутат Госдумы от «Единой России» Дмитрий Хубезов, который сам в третий раз отправился добровольцем на фронт. - В те дни «Единая Россия» открывала единственный на левом берегу медицинский центр для жителей города - «Аполлония». Туда я позвал ребят, они сразу откликнулись на предложение. Их работа - яркий пример самоотверженности и безграничной преданности своему делу. Я благодарен каждому из более чем 800 медиков-добровольцев, которые приехали на Донбасс, помогали и помогают сейчас гражданским и военным».

Фото: пресс-служба ЕР.

С июня 2022 года волонтеры «Молодой Гвардии Единой России» (МГЕР) и «Волонтерской Роты» ежедневно помогают пациентам и врачам больницы интенсивного лечения Мариуполя, больницы имени Калинина в Донецке, военного госпиталя в Луганске, а также жителям Херсонской области в пунктах временного размещения.

- Они делают перевязки, ассистируют во время проведения операций, ухаживают за больными, оформляют пациентов, поступивших в больницы и госпитали, помогают в рентген-кабинетах, выгружают и распределяют гуманитарную помощь, - сказал председатель МГЕР Антон Демидов. - При необходимости они выезжают с бригадами скорой, а также помогают эвакуировать раненых. В больнице интенсивного лечения в Мариуполе, где не работает лифт, они транспортируют тяжелобольных пациентов: переносят их на процедуры и обратно. Наши волонтеры имеют и опыт работы в экстремальных условиях. Они помогали в госпитале в Лисичанске, который находится вблизи линии боевого соприкосновения.

Подготовить волонтеров к работе в медучреждениях новых регионов помогают специально организованные «Единой Россией» курсы.

- По линии Минздрава обучаем врачей, медсестер, студентов медицинских ВУЗов и колледжей современным правилам оказания первой помощи, - отметил Дмитрий Хубезов. - Опыт военной медицины показал, что от человека, который первым приходит на помощь к бойцу, зависит не только его жизнь, но и судьба его семьи. Все армейские достижения по оказанию первой помощи нужно изучать и перенимать гражданским ведомствам. Мы видим, что во многом причины предотвратимых смертей едины как на поле боя, так и при обстреле мирных граждан, при ДТП и иных ЧС. И принципы оказания помощи должны быть едины.

Дмитрий Хубезов координировал работу медиков-волонтеров на Донбассе с первых дней СВО. С началом мобилизации он ушел на фронт, служил в военном госпитале вблизи линии фронта в ЛНР. В конце мая Дмитрий Хубезов попросил освободить его от поста председателя комитета Госдумы по охране здоровья, чтобы вернуться в зону СВО. Его опыт работы в зоне спецоперации стал основой для разработки законодательства о первой помощи.

- По линии «Единой России» вместе с коллегами из партийного проекта «Здоровое будущее» мы планируем внести новое положение народной программы - обучение современным и эффективным правилам оказания первой помощи всех жителей страны», - сказал Дмитрий Хубезов.

Отвечать за создание единых программ обучения, подготовку инструкторов, обновление теоретических знаний, внедрение современных практических умений будет Федеральный центр медицины катастроф Минздрава России. По словам Дмитрия Хубезова, для помощи жителям новых регионов привлекают лучшие кадры.

Фото: пресс-служба ЕР.

- Главным внештатным специалистом по первой помощи в четырех новых субъектах назначен Артем Катулин. Легендарный человек, основатель ведущего в стране центра по обучению первой помощи с элементами тактической медицины. Сразу три моих помощника в ближайшее время выезжают вместе с нами в зону проведения СВО. Каждый из них - эксперт в области оказания первой помощи. Мы понимаем, что нашей стране и нашему народу выпали очень трудные испытания. И для Победы нужно перестроиться и «отдавать» еще больше сил, времени, знаний и умений. В данным момент нет ничего важнее, чем защита нашей Родины, - заключил Дмитрий Хубезов.

В Санкт-Петербурге «Единая Россия» на базе региональной общественной приемной партии продолжает собирать гуманитарную помощь для наших соотечественников из новых регионов, оказавшихся в трудной ситуации, и для защитников в зоне СВО. С февраля прошлого года было направлено уже около 250 тонн гуманитарных грузов. Несколько конвоев с гумпомощью ушло в воинские части – это теплые вещи и продукты для бойцов, коптеры, средства радиоэлектронной борьбы и многие другие необходимые вещи.

- Конечно, в последние недели под пристальным вниманием у партийной приемной - сбор и отправка гумпомощи для жителей Белгородской области, - рассказала руководитель региональной общественной приемной партии, депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Елена Киселева. - Нами отправлено 13 тонн продуктов долгого срока хранения, медикаментов, гигиенических средств и вещей. Более того, на сегодняшний день к нам в приемную обратились 20 белгородских семей, которые переехали в Петербург. Им оказана адресная помощь.

Также волонтеры «Единой России» и петербургские молодогвардейцы участвуют в восстановлении мирной жизни в городе-побратиме Мариуполе: помогают врачам в больницах Донбасса, разносят адресную гуманитарную помощь, участвуют в ремонте социальных объектов.